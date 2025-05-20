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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
888
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2 хв

Коли і чим закінчиться війна в Україні: пророцтво "живого Нострадамуса"

Ясновидець Атос Саломе зробив тривожне пророцтво щодо завершення війни в Україні та попередження про «невидиму війну».

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
«Живий Нострадамус» Атос Саломе

«Живий Нострадамус» Атос Саломе / © Athos Salomé/Instagram

Ясновидець із Бразилії Атос Саломе, відомий як «живий Нострадамус», зробив пророцтво про те, як закінчиться війна в Україні. Він також попередив про «невидиму війну», яка може призвести до вибуху ядерного реактора.

Про це повідомляє Mail Online.

38-річний Саломе здобув популярність завдяки своїм численним влучним передбаченням. Серед них — пандемія коронавірусу, смерть королеви Єлизавети II та глобальний збій у системах Microsoft. Тепер ясновидець зробив тривожну заяву про загострення геополітичної ситуації та зростання конфліктів по всьому світу.

Як стверджує «живий Нострадамус», війна в Україні завершиться 2025 року без офіційної перемоги будь-якої зі сторін із «замороженими» кордонами та фактичним перетворенням України на «буферну державу». Справжня причина, за його словами, полягає в уникненні «системної фінансової кризи в серці Європи».

«Війна не завершується перемогою, а економічним виснаженням», — попередив Саломе, уточнивши, що йдеться про тиху перебудову кордонів — не географічних, а фінансових.

Саломе також пророкує «невидиму війну», яка може призвести до вибуху ядерного реактора.

«Є війни, які не транслюють по ТБ, але вони тривають щодня», — каже ясновидець.

Серед них — таємне протистояння між Іраном та Ізраїлем. За словами Саломе, дрони, саботаж на промислових об’єктах та кібератаки вже формують «мовчазний театр війни». Найбільшу загрозу він вбачає у знищенні іранського ядерного реактора, що може мати глобальні екологічні та політичні наслідки.

«Світ перебуває всього за секунди від тихої ядерної кризи», — попередив провидець, додавши, що лише троє світових лідерів усвідомлюють реальний масштаб цієї загрози.

Нагадаємо, відомий астролог Влад Росс прогнозує, що війна в Україні закінчиться або у травні 2025 року, або наприкінці року.

Окрім того, переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова передбачає, що війна в Україні ще триватиме влітку 2025 року.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

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