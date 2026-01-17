Астролог Влад Росс склав прогноз щодо ймовірного закінчення війни Росії проти України / © ТСН

Нинішні блекаути, відсутність теплопостачання та перебої із водопостачанням у великих містах України, які постраждали від російських обстрілів — це пік складностей, далі ситуація покращиться, тому як передбачається закінчення війни — таку думку в коментарі для ТСН.ua висловив астролог Влад Росс.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

«На карті (астрологічній) України є таке велике нещастя як планета Сатурн. По ній вкрай повільно проходить планета пекла Плутон. Їхнє поєднання припадає на грудень 2025, січень. Лютий теж буде складним, але поступово складнощі підуть від нас. Вже у березні буде більш стабільна ситуація зі світлом та теплом», — каже Влад Росс.

«Гірше, ніж зараз, ніж у січні, вже не буде», — каже астролог та додає, що чорний Місяць, про який йдеться зараз, минулого разу приходив взимку 2014 року, коли в центрі Києва загинула Небесна сотня.

«Завжди, коли є таке поєднання планет, коли страшну планету Сатурн «чіпає» Плутон або чорний Місяць, то трапляються катастрофи», — каже Росс.

Як відомо, у цьому році прогнозуються такі астрономічні явища як сонячне та місячне затемнення.

Але за словами Росса, такі явища неможливо буде побачити з України та Європи, а скоріше — з території Південної Америки та Антарктиди. Тому, за його словами, не виключено, що ці явища, які окремі люди вважають поганими прикметами, взагалі ніяк не вплинуть на події в Україні та Європі.

«Можлива громадянська війна у Венесуелі», — припускає Росс.

«Але під час «коридору затемнень» буде вирішуватись те, бути чи не бути війні», — вважає Влад Росс.

Та розповідає деталі свого прогнозу: «Є шанс, що війна може закінчитись до Великодня. Якщо війна не закінчиться цієї весни, то повинна завершитись на ретроградному Марсі. Її гаряча стадія має закінчитись тоді у січні-лютому 2027 року. Марс, планета війни, буде послаблена, виснажена саме тоді. Під час послабленого Марсу може завершитись війна на виснаження».

