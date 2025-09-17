Коли народжуються везунчики: експерти назвали три дати

Люди, народжені 3, 15 та 28 числа, притягують у своє життя удачу

Реклама

Багато хто з нас звик наполегливо працювати, щоб досягти своїх цілей. Однак думка про те, що можна виграти в лотерею або отримати бажане без особливих зусиль, приваблює багатьох. Хоча народження в певний день не гарантує великого грошового призу, люди, які з’явилися на світ у ці дати, схоже, мають особливу магнетичну удачу, що робить життя легшим.

Про це пише видання Parade.

За словами експертів-нумерологів, астрологів та містиків, ці люди можуть легко притягнути можливості для розвитку, зростання, нових знайомств. Для цього їм потрібно тільки захотіти цього.

Реклама

«Соціальні магніти» — число 3

Люди, народжені 3-го числа будь-якого місяця, мають виняткову удачу. В астрології число 3 асоціюється з Юпітером, планетою, яка управляє зростанням, позитивними результатами та благословеннями. Їхні найпотужніші інструменти для притягнення удачі — це їхні думки та слова.

Ці люди часто є «соціальними магнітами», що опиняються в потрібному місці в потрібний час і зустрічають людей, які надають цінні можливості для подолання труднощів. Така удача приходить до них завдяки творчим талантам, вмінню налагоджувати зв’язки та життєрадісному, веселому характеру.

«Улюбленці Венери» — число 15

В астрології числом 15 керує Венера, що символізує любов, бажання та магнетизм. Люди, народжені 15-го числа будь-якого місяця, надзвичайно щасливі у питаннях романтики, особистих стосунків та знайомств. Завдяки їхній щирій та привабливій натурі, інші природно тягнуться до них.

Однак, це не означає, що вони ніколи не стикаються з труднощами у стосунках. Коли вони обирають когось особливого, вони рідко зустрічають відмову. Так само, коли вони прагнуть глибших зв’язків з друзями або родичами, Всесвіт часто сприяє здійсненню їхніх бажань.

Реклама

«Втілення харизми» — число 28

Люди, народжені 28-го числа, є втіленням харизми. Вони легко керуються своїми впевненими інстинктами. Цим числом управляє Сонце, яке символізує індивідуальність — це є ключем до їхньої удачі.

Хоча їм, можливо, доведеться докласти зусиль для досягнення цілей, їхньою природною рисою є ініціативність. Завдяки вродженому духу змагання — вони часто конкурують зі своїм минулим «я» — люди, народжені 28-го, можуть швидше за інших втілювати свої бажання.

Їхня виняткова самовпевненість, прийняття себе та сміливий підхід створюють привабливий образ, який надихає інших і змушує відступити та дозволити їм слідувати за своєю мрією. В результаті, багато хто вважає їхню «сяйливість» непереборною і готовий йти за ними, що робить їх призначеними для лідерських позицій.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Реклама

Нагадаємо, нумерологи назвали тих, хто не любить порядок. Хто народжений у ці дні, більше ризикує жити в безладі.