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- Астрологія
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Коли почнуться переговори про закінчення війни в Україні: переможниця "Битви екстрасенсів" шокувала передбаченням
Тарологиня зробила передбачення про закінчення війни в Україні та мирні переговори.
Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова шокувала передбаченням про мирні переговори щодо закінчення війни в Україні.
Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.
Яна Пасинкова зазначила, що поки вона не бачить активної дипломатії щодо примушення Росії до миру.
«Всі надіяться на якесь чудо, на якийсь щасливий випадок. Дипломатія не дуже. Так, поїхали далі», — сказала тарологиня.
Переможниця «Битви екстрасенсів» додала, що «переговорами війну не закінчити».
«Переговори зараз будуть іти повним ходом. От-от ми з вами побачимо, почуємо або про обміни, або повернення. Це якось пов’язано з процесом переговорів. Почуємо з вами про те, що якісь делегації кудись їдуть на третю сторону, третю країну і там зустрічаються, і там у них щось відбувається. Тут треба тягнути час, що в принципі всі будуть робити, бо переговорами війну не закінчити», — додала вона.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.