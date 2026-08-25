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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
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450
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1 хв

Коли почнуться переговори про закінчення війни в Україні: переможниця "Битви екстрасенсів" шокувала передбаченням

Тарологиня зробила передбачення про закінчення війни в Україні та мирні переговори.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Яна Пасинкова

Яна Пасинкова

Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова шокувала передбаченням про мирні переговори щодо закінчення війни в Україні.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова зазначила, що поки вона не бачить активної дипломатії щодо примушення Росії до миру.

«Всі надіяться на якесь чудо, на якийсь щасливий випадок. Дипломатія не дуже. Так, поїхали далі», — сказала тарологиня.

Переможниця «Битви екстрасенсів» додала, що «переговорами війну не закінчити».

«Переговори зараз будуть іти повним ходом. От-от ми з вами побачимо, почуємо або про обміни, або повернення. Це якось пов’язано з процесом переговорів. Почуємо з вами про те, що якісь делегації кудись їдуть на третю сторону, третю країну і там зустрічаються, і там у них щось відбувається. Тут треба тягнути час, що в принципі всі будуть робити, бо переговорами війну не закінчити», — додала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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