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Коли припиняться ракетні удари по Україні: відома астрологиня зробила прогноз на літо 2025
Масовані обстріли України — що буде в липні та серпні? Астропрогноз Ангеліни Вакуліної свідчить про складні часи.
Відома українська астрологиня Ангеліна Вакуліна поділилася своїм прогнозом щодо ймовірного закінчення війни в Україні та масованих обстрілів з боку Росії.
Про це йшлося в інтерв’ю Вакуліної для видання «Главред».
Згідно з астрологічним прогнозом, період літа та початку осені обіцяє бути особливо напруженим для нашої країни. Зокрема, липень і серпень можуть принести зростання небезпеки.
«Будьте готові. Після 28 липня до середини вересня можливий тривалий період інтенсивних атак на критичну інфраструктуру», — зазначає Вакуліна.
Початок липня — загроза кібератак
На початку липня можливе зростання активності в кіберпросторі. Прогноз передбачає серію атак на різні міста, метою яких стане перевірка стійкості захисних систем. Разом з тим, очікується і нова допомога від партнерів України, хоч і з певними затримками.
Чи надовго зникнуть масовані удари?
За словами астрологині, обстріли можуть тимчасово припинитися в серпні, але цей перепочинок буде короткотривалим. Потенційними цілями залишаються об’єкти інфраструктури, логістики, енергетики, а також транспортні вузли та складські приміщення.
Матеріал заснований на прогнозах астролога Ангеліни Вакуліної, яка займається астропсихологією, таро та іншими методами самопізнання.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.
Раніше йшлося і про передбачення про закінчення війни в Україні від відомого астролога Влада Росса.
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