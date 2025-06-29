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Дата публікації
Категорія
Астрологія
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Коли припиняться ракетні удари по Україні: відома астрологиня зробила прогноз на літо 2025

Масовані обстріли України — що буде в липні та серпні? Астропрогноз Ангеліни Вакуліної свідчить про складні часи.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коли припиняться ракетні удари по Україні: відома астрологиня зробила прогноз на літо 2025

Астрологиня Ангеліна Вакуліна поділилася своїм прогнозом щодо ймовірного закінчення війни в Україні / © ТСН.ua

Відома українська астрологиня Ангеліна Вакуліна поділилася своїм прогнозом щодо ймовірного закінчення війни в Україні та масованих обстрілів з боку Росії.

Про це йшлося в інтерв’ю Вакуліної для видання «Главред».

Згідно з астрологічним прогнозом, період літа та початку осені обіцяє бути особливо напруженим для нашої країни. Зокрема, липень і серпень можуть принести зростання небезпеки.

«Будьте готові. Після 28 липня до середини вересня можливий тривалий період інтенсивних атак на критичну інфраструктуру», — зазначає Вакуліна.

Початок липня — загроза кібератак

На початку липня можливе зростання активності в кіберпросторі. Прогноз передбачає серію атак на різні міста, метою яких стане перевірка стійкості захисних систем. Разом з тим, очікується і нова допомога від партнерів України, хоч і з певними затримками.

Чи надовго зникнуть масовані удари?

За словами астрологині, обстріли можуть тимчасово припинитися в серпні, але цей перепочинок буде короткотривалим. Потенційними цілями залишаються об’єкти інфраструктури, логістики, енергетики, а також транспортні вузли та складські приміщення.

Матеріал заснований на прогнозах астролога Ангеліни Вакуліної, яка займається астропсихологією, таро та іншими методами самопізнання.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

Раніше йшлося і про передбачення про закінчення війни в Україні від відомого астролога Влада Росса.

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