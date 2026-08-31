Коли Путін планує закінчити війну проти України: переможниця "Битви екстрасенсів" ошелешила передбаченням

Тарологиня розкрила плани Путіна / © ТСН

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Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова зробила передбачення про те, що нібито Путін планує всередині 2027 року закінчити війну проти України, якщо наша держава вистоїть взимку та зламає плани Кремля.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

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Тарологиня зазначила, що попри тривожні прогнози на зимовий період, Україна вистоїть у війні.

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«Після зими ми з такими ж самими силами, навіть ще зліше і ще завзятіше будемо боротися проти цього диявола. Так що тут все по плану», — наголосила переможниця «Битви екстрасенсів».

Тарологиня зазначила, що найближчим часом наш партнер допоможе завдавати ударів по Росії.

«У нас відкриється друге дихання», — сказала Яна Пасинкова.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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