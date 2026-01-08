Коли треба прибирати ялинку: езотерикиня назвала крайній термін, щоб не накликати біду

Святкова ялинка / © Pixabay

Реклама

Святкова ялинка, яка тішила око протягом зимових канікул, з часом перетворюється з символу радості на енергетичний тягар для оселі. Експерти наголошують: важливо не пропустити момент, коли дерево потрібно винести з дому, щоб не нашкодити власній удачі.

Про це для УНІАН розповіла тарологиня й експертка з життєвих стратегій Natalis Domini.

За словами езотерикині, традиція прикрашання ялинки має глибоке коріння і сягає часів давніх слов’янських вірувань. Власне, це своєрідний обряд жертвопринесення: дерево зрубували (приносили в жертву) та прикрашали, щоб задобрити вищі сили для вдалого року.

Реклама

Проте будь-який обряд має початок і кінець. Якщо дерево залишається в домі занадто довго, його енергетика змінюється.

«Якщо ялинка стоїть занадто довго, починається застій енергій — ті, які вже мали віджити своє і піти далі, „розкручуються“ в інший бік, і дерево теж починає „висмоктувати“ енергію», — пояснює Domini.

Коли саме потрібно прибрати дерево

Згідно з традиціями, святковий цикл завершується святом Водохреща. Саме після цієї дати варто починати демонтаж новорічних декорацій.

Експерти визначають чіткий дедлайн: ялинку необхідно прибрати до кінця січня. Затягування цього процесу до весни може негативно вплинути на атмосферу в домі та самопочуття мешканців.

Реклама

Процес винесення ялинки не має бути механічним викиданням сміття. Це важливий ритуал, який може вплинути на фінансовий стан родини.

Тарологиня радить дотримуватися кількох правил.

Розбирати ялинку потрібно винятково в гарному гуморі. Це налаштовує програму на добробут і фінансовий потік. Також потрібно обов’язково подякувати дереву та старому і новому року за все, що сталося. Навіть якщо були розчарування, сприймайте їх, як цінні уроки.

Виносячи ялинку, промовте: «Відпускаю. Нехай буде так».

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, раніше ми писали про прогноз на 2026 рік за датою народження.