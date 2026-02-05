Коли Україна та РФ підпишуть мирний договір: екстрасенска назвала дату

Війна в Україні / © ТСН.ua

Реклама

Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова передбачила, що якісь «мирні договори» можуть бути підписані не раніше серпня.

Про це вина сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова зазначила, що мирний процес може значно затягнутись.

Реклама

«Документ будуть узгоджувати багато часу. Тому що людина, яка має поставити підпис, вона не може за станом здоров’я. Маленькі люди там підпис свій поставити не можуть, тому що це незаконно. Але якось в серпні місяці якось всі вроді прийшли до тями, всі щось зустрілися, підписалися», — сказала вона.

Раніше Яна Пасинкова назвала місто, після окупації якого Росія хоче закінчити війну.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.