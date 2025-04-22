Коли Україна та Росія підпишуть першу угоду про перемир'я: екстрасенска назвала точну дату

Екстрасенска передбачила закінчення війни / © ТСН

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Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова передбачила, коли Україна та Росія зможуть підписати першу угоду про перемир’я.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

На думку Яни Пасинкової, угоду про припинення вогню в Україні можуть підписати на початку серпня або вересня 2025 року.

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«З 2 до 6 — це число. 8 або 9 місяця буде підписано чи не перший для нас договір про дійсно припинення вогню або перший крок до миру. Тобто щось буде», — сказала вона.