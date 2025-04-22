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- Астрологія
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Коли Україна та Росія підпишуть першу угоду про перемир'я: екстрасенска назвала точну дату
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова передбачила, коли Україна та Росія зможуть підписати першу угоду про перемир’я.
Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.
На думку Яни Пасинкової, угоду про припинення вогню в Україні можуть підписати на початку серпня або вересня 2025 року.
«З 2 до 6 — це число. 8 або 9 місяця буде підписано чи не перший для нас договір про дійсно припинення вогню або перший крок до миру. Тобто щось буде», — сказала вона.