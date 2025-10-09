ТСН у соціальних мережах

Коли в Україні закінчиться війна: астролог назвав нову дату

Влад Росс розповів, коли закінчиться війна в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Влад Росс

Влад Росс / © ТСН

Астролог Влад Росс вважає, що війна в Україні може закінчитись 2026 року.

Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу «Астрофеномен».

Влада Росса запитали про те, коли в Україні може закінчитися війна. На це він зазначив, що є шанс, що це станеться у лютому 2026 року.

«Війна все одно принаймні до нового року триватиме. Рік Змії у нас закінчується 16 лютого. Уже третій раз Сатурн ввійде у нульовий градус Овна. Овен — це війна, Сатурн — заморозка війни. Тенденція до закінчення війни з’явиться у лютому 2026 року. Якщо вона тоді не закінчиться, то триватиме весь рік, аж до початку 2027 року», — сказав він.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

