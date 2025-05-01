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- Астрологія
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Коли в Україні закінчиться війна: відомий астролог Влад Росс назвав дату
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.
Міжнародний астролог вищої категорії, астрополіттехнолог Влад Росс зробив заяву про закінчення війни в Україні. Він передбачив, що це станеться вже у травні.
Про це він сказав на ютуб-каналі «Астрофеномен».
Влад Росс зазначив, що Україна може готувати удар по Росії на 9 травня, щоб ліквідувати Путіна і таким чином закінчити війну. Проте він зазначив, що президент Володимир Зеленський може і не наважитись віддати такий указ.
«Навіть, якщо 9 травня не буде цього удару. Але у травні ми перейдемо до миру. Все йде до того, що буде замороження війни. Зірки кажуть, що Сатурн — це замороження конфлікту, Овен — це війна. І Сатурн входить в Овен», — сказав Влад Росс.