Коли закінчиться війна: астролог назвав терміни та умову

Астролог Влад Росс

Астролог Влад Росс озвучив єдину умову для закінчення війни в Україні, підкресливши, що без неї «ніякого затишшя не буде». Це може статися з імовірністю у 90% під час рідкісної астрологічної події.

Про це повідомляє УНІАН.

За словами Росса, єдина умова завершення війни — зміна влади в Москві.

«Я маю на увазі зміну прем’єр-міністра Мішустіна і Путіна… Поки цього не станеться, ніякого затишшя на війні не буде. Мало того, в Росії може бути оголошено загальну мобілізацію в період лютого-березня 2026-го року. Тобто, умова тільки одна — зміна влади в Москві. Тоді може щось змінитися», — висловився астролог.

Водночас Росс звернув увагу на астрологічну подію, яка в історії не раз збігалася з кардинальними змінами у Росії. Йдеться про з’єднання Сатурна і Нептуна, яке трапляється один раз на 36 років

«Дуже часто, коли вони з’єднуються, відбувається переворот у Росії. Є чіткі конкретні цикли. Ось зараз вони будуть у лютому з’єднуватися. Чекаємо перевороту в московській федерації», — сказав астролог.

Він додав, що завжди під час з’єднання Сатурна і Нептуна, у Росії визначається «абсолютно новий курс партії, людей, які перебувають при владі».

«У них намічається відлига, повалення путінського олігархічного режиму. І це не 50 на 50, а практично 90%, що має так і бути», — зазначив Росс.

Нагадаємо, відома карпатська мольфарка Магдалена Мочіовські назвала період, коли, за її прогнозами, може закінчитися гаряча фаза війни. Мочіовські наголошує на числі 4: «чотири роки від початку повномасштабної війни, тобто йдеться про кінець 2026 року». Вона прогнозує чергування затишних днів з активною фазою, з обстрілами перед кожними перемовинами.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.