ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
684
Час на прочитання
2 хв

Коли закінчиться війна: астролог назвав терміни та умову

Астролог вказує на циклічне з’єднання планет, яке трапляється раз на 36 років і завжди викликає кардинальні зміни у РФ.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Астролог Влад Росс

Астролог Влад Росс

Астролог Влад Росс озвучив єдину умову для закінчення війни в Україні, підкресливши, що без неї «ніякого затишшя не буде». Це може статися з імовірністю у 90% під час рідкісної астрологічної події.

Про це повідомляє УНІАН.

За словами Росса, єдина умова завершення війни — зміна влади в Москві.

«Я маю на увазі зміну прем’єр-міністра Мішустіна і Путіна… Поки цього не станеться, ніякого затишшя на війні не буде. Мало того, в Росії може бути оголошено загальну мобілізацію в період лютого-березня 2026-го року. Тобто, умова тільки одна — зміна влади в Москві. Тоді може щось змінитися», — висловився астролог.

Водночас Росс звернув увагу на астрологічну подію, яка в історії не раз збігалася з кардинальними змінами у Росії. Йдеться про з’єднання Сатурна і Нептуна, яке трапляється один раз на 36 років

«Дуже часто, коли вони з’єднуються, відбувається переворот у Росії. Є чіткі конкретні цикли. Ось зараз вони будуть у лютому з’єднуватися. Чекаємо перевороту в московській федерації», — сказав астролог.

Він додав, що завжди під час з’єднання Сатурна і Нептуна, у Росії визначається «абсолютно новий курс партії, людей, які перебувають при владі».

«У них намічається відлига, повалення путінського олігархічного режиму. І це не 50 на 50, а практично 90%, що має так і бути», — зазначив Росс.

Нагадаємо, відома карпатська мольфарка Магдалена Мочіовські назвала період, коли, за її прогнозами, може закінчитися гаряча фаза війни. Мочіовські наголошує на числі 4: «чотири роки від початку повномасштабної війни, тобто йдеться про кінець 2026 року». Вона прогнозує чергування затишних днів з активною фазою, з обстрілами перед кожними перемовинами.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Дата публікації
Кількість переглядів
684
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie