436
1 хв

Коли закінчиться війна в Україні: астролог назвав найкращий та найстрашніший сценарії

Астролог зробив нове передбачення, коли закінчиться війна в Україні.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Влад Росс

Влад Росс / © ТСН

Астролог Влад Росс вважає, що якщо війна в Україні не закінчиться до лютого 2026 року, то вона триватиме до 2029 року.

Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу «Астрофеномен».

Влад Росс зазначив, що за найгіршим сценарієм — війна триватиме до 2029 року.

«Перемир’я в Україні настане не раніше лютого 2026 року, коли Сатурн увійде в нульовий градус, а 16 лютого закінчиться рік Змії. Є шанс, що гаряча стадія закінчиться в той час. Якщо ні — може справдитися найгірший прогноз, коли війна закінчиться у 2029 році. Я казав, що якщо війна не закінчиться у році Змії, то вона триватиме аж до 2029 року», — наголосив астролог.

Раніше астролог Володимир Бадіян передбачив, що війна в Україні може закінчитися орієнтовно наприкінці 2026 року.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

