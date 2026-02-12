ТСН у соціальних мережах

Коли закінчиться війна в Україні: астролог назвав терміни

Астролог дав прогноз, коли закінчиться війна в Україні.

Віра Хмельницька
Війна Росії проти України

Війна Росії проти України

Астролог Алакх Ніранжан вважає, що війна в Україні може закінчиться ще 2026 року, а саме — навесні або до середини літа.

Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу «Мій світ».

Астролог зазначив, що він вважає, що війна в Україні може закінчиться вже до середини літа 2026 року.

«Термін закінчення війни — середина літа. Це те, про що ми говорили. Навесні швидше за все війна закінчиться. Нас чекає народження та побудова нової країни, нової України», — вважає астролог.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

