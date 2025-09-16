Коли закінчиться війна в Україні: астролог ошелешив датою

Астролог передбачив закінчення війни / © Getty Images

Астролог Володимир Бадіян передбачив, що війна в Україні може закінчитися орієнтовно наприкінці 2026 року.

Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу «Астрофеномен».

Астролог зазначив, що раніше він передбачав, що війна може закінчитися навесні. Проте зараз усе дуже затягнулось. Тепер він вважає, що Росія продовжить бойові дії аж до кінця 2026 року.

«Війна може закінчитися весною, на початку весни. І якщо весною не закінчиться — іде ще рік. Це передбачення я зробив ще 2022 року. Дуже велика ймовірність закінчення війни була 2023-го. Зараз я думаю, що війна може закінчитися наприкінці 2026-го — на початку 2027 року», — сказав він.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.