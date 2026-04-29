Коли закінчиться війна в Україні: астролог ошелешив передбаченням

Влад Росс / © ТСН

Реклама

Відомий астролог Влад Росс ошелешив передбаченням про війну в Україні. Він зазначив, що у вересні на фронті можливе тимчасове перемир’я.

Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу «Астрофеномен».

Влад Росс вважає, що війна в Україні точно не закінчиться влітку. Він зазначив, що метою Росії є окупація міст Краматорськ та Слов’янськ Донецької області. Проте вже у вересні 2026 року на фронті можливе тимчасове перемир’я, оскільки Путін може погодитись на прохання Трампа.

Реклама

«Війна ймовірно триватиме принаймні до осені. А у вересні, якщо РФ не захопить Краматорськ і Слов’янськ, як вони мріють це зробити, то можливе тимчасове перемир’я. Це буде пов’язано із виборами у США для того, щоб Трамп та його партія могли спокійно балотуватися», — сказав Влад Росс.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Новини партнерів