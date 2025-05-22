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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
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Коли закінчиться війна в Україні: астролог озвучив невтішний прогноз

Астролог назвав дату закінчення війни в Україні. На його думку, припинення вогню можливе протягом півтора року.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Війна в Україні

Війна в Україні / © Associated Press

Відомий астролог Володимир Бадіян назвав дату закінчення війни в Україні. Він вважає, що є низька ймовірність, що це станеться 2025 року.

Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу “Астрофеномен».

На думку астролога, метою Росії у війні проти України є відновлення СРСР. Володимир Бадіян вважає, що дуже скоро роль США у мирних переговорах знизиться. Натомість цю ініціативу може перехопити Європа.

«Європа дуже сильно може повпливати на призупинення війни. Як на мене, це станеться у 2026-2027 роках. Тобто не 2025. Лютий-березень 2027 рік — тоді буде досягнено перемир’я або зупинка бойових дій. Це може статись напротязі півтори року. Велика ймовірність, що навесні 2026 року відбудеться припинення війни. Війна на 90% може закінчиться до 2027 року», — сказав він.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

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