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- Астрологія
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Коли закінчиться війна в Україні: астрологиня назвала дату та шокувала передбаченням
Астрологиня вважає, що війна в Україні повинна закінчитися до 2028 року.
Астрологиня Марина Романова вважає, що війна в Україні може закінчитися 2028 року.
Про це вона сказала в коментарі ютуб-каналу «Астрофеномен».
Марина Романова зазначила, що війна в Україні може закінчитися до 2028 року, проте ця дата не є остаточною.
«Вищі сили дають нам можливість закінчити війну до 2028 року. Але я думаю, що це буде раніше. Якщо ми до 2028-го не закінчимо війну, вона поширюватиметься аж до рівня Третьої світової війни. Сатурн допомагає агресорам сплатити свої кармічні борги та виводить на перший план нових лідерів, які є більш відповідальними», — сказала вона.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.