Коли закінчиться війна в Україні: астрологиня назвала вирішальні місяці

Астрологиня назвала вікна можливостей для закінчення війни в Україні / © ТСН

Реклама

Питання про закінчення бойових дій залишається найактуальнішим для українців. Астрологиня Лілія Вікулова у своєму новому прогнозі пояснила, що шукати конкретний день у календарі — марна справа, але астрологія дозволяє побачити періоди, коли шанси на мир є найвищими.

Про це вона розповіла на своєму YouTube-каналі.

«Дату вам ніхто не назве»

Вікулова одразу попередила, що чесність прогнозу полягає у відсутності конкретної дати.

Реклама

«Дату вам ніхто не назве. Це неможливо, нереально. Це буде неправда… Є віконця можливостей. Астрологія показує ось ці вікна можливостей, сильні моменти, коли може бути щось вирішено і вже вирішено остаточно» — заявила вона.

Весна: «вогненний» період і стабілізація

Перше важливе «вікно» відкривається вже навесні, але воно почнеться не з переговорів, а з активних дій. Кінець березня та перша половина квітня, за словами астрологині, будуть пов’язані з наступальними операціями або чимось «жорстким і вогненним».

«Це не про мир, це не про те, що сіли за стіл переговорів. Це енергії силові», — підкреслила Вікулова.

Втім, вже у травні ситуація може змінитися. Цей місяць виглядає в гороскопі як період завершення певної фази або стабілізації після сильних подій на фронті. Імовірність того, що війна закінчиться або перейде у фазу затишшя саме в травні, астрологиня оцінює у 60%.

Реклама

Осінь: реальний договір

Найбільш сприятливий час для дипломатії та офіційного завершення конфлікту настане восени. Вікулова вказує на дату осіннього рівнодення — 20-21 вересня.

«Вересень може бути вже реальний договір, реальна домовленість», — прогнозує вона.

Якщо навесні ймовірність миру становить трохи більше половини, то на осінь астрологиня дає набагато вищі ставки.

«Вересень — це вже може бути ну відсотків 80, я от впевнена, 80-90%», — підсумувала Лілія Вікулова.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова зробила передбачення на 2026 рік. Вона наголосила, що війна цього року не закінчиться.