Коли закінчиться війна в Україні: дослідник містики попередив про можливий стрімкий розвиток подій через 3 дні

Дослідник містичних вчень Ігор Мехеда прогнозує, що у рік Вогняного Коня перебіг подій в Україні буде вкрай стрімким. / © ТСН

Після 17 лютого, після того, як наступить рік Вогняного Коня за східним календарем, розвиток подій, пов’язаних із війною в Україні, може бути вкрай стрімким — таку свою думку в коментарі для ТСН.ua висловив дослідник містичних вчень Ігор Мехеда.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

«Вогняний Кінь — дуже цікавий знак», — каже Ігор Мехеда та наголошує, що треба відокремлювати минули роки Коня, якими були такі складні як 1942, 1990 та 2014.

«Кінь загалом — це войовнича тварина. Лицарі, козаки воювали на конях. Кінь — це тварина, яка дуже швидко рухається. Вона задає настільки велику швидкість, що ми, можливо, можемо не встигати слідкувати за новинами. Не виключено, що ці новини можуть перевершувати можливості нашого розуму. Протягом року можливі такі ситуації, що ми ще не встигнемо «переварити» ранкові новини, як з’являться не менш важливі днівні», — каже він.

За словами Ігоря Мехеди, рік саме Вогняного Коня буває раз у 60 років. Тобто до цього таким був 1966-й.

«Тоді у Китаї розпочалася так звана культурна революція — китайці знищували все цікаве, чим володіли. Йшлось про картини, статуї та інше. Потім прийшло розуміння, що було знищено багато культурної спадщини і це було помилкою. Крім того, у 1966 році у багатьох країнах почались повстання проти колоніальної влади. Дуже багато країн у Африці та Південній Америці бажали отримати незалежність. Досягали цього військовим шляхом. Усі конфлікти були вдалими. Було дуже багато стихійних локальних лих», — каже Ігор Мехеда.

Та додає, що загалом Вогняний Кінь вважається неконтрольованою силою, дії якої непередбачувані.

Крім того, Мехеда зауважує, що 17 лютого, коли наступить новий рік за китайським календарем, також відбудеться сонячне затемнення.

«Вважається, що це затемнення матиме вплив на весь світ протягом року. Можуть статись непередбачувані політичні зміни. Рік може бути буремним. Одночасно з цим нам цей рік може дати шанс знайти рішення та зупинити бойові дії, направити моменти на користь України. Я думаю, що в цьому році буде винайдено рішення щодо закінчення війни в Україні», — припускає Ігор Мехеда.