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- Астрологія
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Коли закінчиться війна в Україні: екстрасенска розповіла про терміни
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Екстрасенска, тарологиня Відаюча Ма вважає, що Трамп вимагає від Путіна закінчити війну вже цієї весни.
Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу «Мій світ».
Відаюча Ма вважає, що Трамп вимагає від Путіна закінчити війну найближчим часом.
«Так, причому він наполягає, щоб це було дуже швидко. Він поставив Путіна у цікаве положення. Дав йому дуже короткий термін», — сказала тарологиня.
Відаюча Ма зазначила, що РФ і США можуть вести переговори про майбутнє України.
«Цей термін встановлений, але він буде відсуватися. Це не тільки про особисте бажання Трампа — він захотів і так сталось. Скоріше всього знову домовлятимуться, що і кому належатиме», — пояснила вона.
Тарологиня зазначає, що Росія не погодиться на закінчення війни весною 2025 року.
«Вони це будуть віддаляти, тягнутимуть терміни, виставляти ультиматуми. Але потім перейдуть на іншу позицію. Воно можуть між собою вести переговори, обіцяючи Трампу щось. Вони хитруватимуть», — сказала екстрасенска.