Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
918
Час на прочитання
3 хв

Коли закінчиться війна в Україні: головна відьма дала приголомшливий прогноз

Коли саме може закінчитись війна в Україні та куди може поцілити ракетами Росія — відома відьма поділилась передбаченням.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Сєров Ігор Сєров
Прогноз відьми щодо закінчення війни

Марія Тиха, яку називають головною відьмою України, склала прогноз щодо закінчення війни / © ТСН

До чого саме призведуть нинішні намагання провести переговори про закінчення війни в Україні та коли можуть закінчитись бойові дії — про своє бачення ситуації, спираючись на власні дослідження, розповіла в коментарі для ТСН.ua Марія Тиха, яку називають головною відьмою України.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

«Три місяці тому я передбачила, що у листопаді буде повернення до питання переговорів. У листопаді Америка буде схиляти Україну та Росію до зустрічі. Все закінчиться тим, що Росія та Україна будуть проводити перемовини. Випадає (на картах) сімка. А сімка у гральних картах — це побачення, зустріч. Відповідно, я припускаю, що до нового року точно не буде. І ми не кажемо про те, що зустрінуться Володимир Путін із Володимиром Зеленським. Але кажемо про те, що зустріч російської та української делегацій точно буде. Я вважаю, що це буде кінець січня — початок лютого. У мене прогнози збуваються на 90%», — каже Марія Тиха.

Коли закінчиться війна в Україні

На це питання Марія Тиха відповіла так: «Я поки не бачу закінчення війни в Україні. Карти бачать заморозку. Закінчення не бачать. На картах випадає вірогідність того, що у 2026 році буде намагання заморозки. А до 2027 року — закінчення. Але я поки не візьмусь конкретно, чітко підтверджувати цю інформацію, тому як це була просто гра з картами. Потім я на картах перевірила те, скільки мені буде років. Карти чітко показали. Все зводиться до того, що війна закінчиться у 2027 році, а в 2026 — щось схоже на паузу. Можливі процеси підписання, бюрократії. Поки не випадає процес закінчення, а заморозки».

Ракетні атаки та обстріли України

За словами Марії Тихої, коли вона з’ясовує те, якими можуть бути обстріли України, то їй на картах випадає хрестовий туз.

«Це — Київ, Харків, Дніпро. Напередодні прильоту по Тернополю випадав піковий туз. Це означало, що можуть загинути люди. Тобто обстріли продовжуються. Крім того, був сон щодо початку грудня, щодо 3 грудня та можливого обстрілу Києва. Подивимось, як воно буде», — каже вона.

При цьому не виключає, що у небезпеці може бути центр Києва: «Карти показують Печерськ, центр Києва. Ракети можуть залітати через лівий берег. Є небезпека для ТЕЦ, куди прилітало на початку війни. Це можливо у грудні — на початку січня».

Що зупинить Путіна

На це питання Марія Тиха відповідає одним словом: «Смерть!».

«Такі люди, як Путін, Сталін, Гітлер будуть існувати завжди. Помре Путін — буде інший. У Путіна є кармічне завдання, і поки він його не виповнить, він не помре. На жаль. У мене є кармічне завдання — говорити під час війни, передбачати прильоти. У кожного є своя задача, і поки людина не відпрацює її, вона не помре. Чи буде він довго жити — поки немає прогнозів. Я думаю, що мені насниться», — каже вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що переможниця «Битви екстрасенсів» шокувала передбаченням щодо закінчення війни в Україні. На її думку, «план припинення війни» — це ширма для розподілу світу.

