Коли закінчиться війна в Україні: переможниця "Битви екстрасенсів" назвала дві дати

Тарологиня передбачила закінчення війни в Україні / © ТСН

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Переможниця «Битви екстрасенсів» Яна Пасинкова вважає, що війна в Україні може закінчитись або влітку 2026 року, або навесні 2028 року.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Екстресенска зазначила, що є дві дати закінчення війни в Україні. Перша — це кращий сценарій. Він передбачає, що активні бойові дії закінчаться у червні-серпні 2026 року. Другий, гірший сценарій, — аж навесні 2028 року.

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Вона зазначила, що якщо хтось «один» відмовиться закінчувати війну в Україні влітку 2026 року, то ймовірно миру не буде аж до великодня 2028 року.

«Таке собі», — наголосила тарологиня Яна Пасинкова.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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