- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 1436
- Час на прочитання
- 1 хв
Коли закінчиться війна в Україні: переможниця "Битви екстрасенсів" назвала дві дати
Тарологиня Яна Пасинкова зробила передбачення про закінчення війни в Україні. Вона розповіла, що існує два сценарії: один позитивний, інший — ні.
Переможниця «Битви екстрасенсів» Яна Пасинкова вважає, що війна в Україні може закінчитись або влітку 2026 року, або навесні 2028 року.
Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.
Екстресенска зазначила, що є дві дати закінчення війни в Україні. Перша — це кращий сценарій. Він передбачає, що активні бойові дії закінчаться у червні-серпні 2026 року. Другий, гірший сценарій, — аж навесні 2028 року.
Вона зазначила, що якщо хтось «один» відмовиться закінчувати війну в Україні влітку 2026 року, то ймовірно миру не буде аж до великодня 2028 року.
«Таке собі», — наголосила тарологиня Яна Пасинкова.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.