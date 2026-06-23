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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
484
Час на прочитання
1 хв

Коли закінчиться війна в Україні: переможниця "Битви екстрасенсів" назвала мирний рік

Відома тарологиня зробила передбачення про закінчення війни в Україні. Вона назвала рік, який буде мирним.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Екстрасенска розповіла, коли закінчиться війна

Екстрасенска розповіла, коли закінчиться війна

Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова передбачила закінчення війни в Україні. Вона зазначила, що вже 2028 рік буде мирним.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Тарологиня зазначила, що 2026-2027 роки в Україні будуть складними і через брак робочої сили. Проте вона наголосила, що все зміниться вже 2028 року.

«Мир 2028 року. Наша сила 2028 року. Тобто отака вже спокійна абсолютно ситуація», — зазначила вона.

Яна Пасинкова зазначила, що 2028 рік може бути абсолютно спокійним в Україні і саме мир вирішить більшість теперішніх проблем в країні.

Раніше дослідниця тонких світів ОУ_РА зробила передбачення про закінчення війни в Україні та назвала території, які зможе повернути наша держава.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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Дата публікації
Кількість переглядів
484
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