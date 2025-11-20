- Дата публікації
Коли закінчиться війна в Україні: переможниця "Битви екстрасенсів" шокувала передбачанням
Терологиня зробила нове передбачення про закінчення війни в Україні.
Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова розповіла, коли може закінчитись війна в Україні.
Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.
Тарологиня зазначила, що війна в Україні закінчуватиметься поетапно. Якась її частина може закінчитись до кінця 2026 року.
«Цікава відповідь: якась частина війни закінчиться до 2026 року, але після цього року війна продовжиться. Не буде одного дня перемоги, буде поетапно закінчуватись війна», — сказала Яна Пасинкова.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.