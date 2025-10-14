ТСН у соціальних мережах

Коли закінчиться війна в Україні: переможниця "Битви екстрасенсів" шокувала передбаченням

Тарологиня передбачила дати, коли в Україні може закінчитись війна.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Війна в Україні

Війна в Україні / © Getty Images

Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова шокувала передбаченням про закінчення війни в України.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова заявила, що вже нібито є готовий документ про закінчення війни в Україні. Вона переконана, що це може статись вже найближчі 8 місяців.

«Нікому не відомий. Майже нікому недоступний якийсь документ про мир. Причому це виглядає, як не перемир’я, не переговори, а мир, відновлення. Що по датах і термінах. Рахуємо найближчі 8 місяців. Дату ми пишемо 6, 9, 21, 22 числа. А там подивимось», — сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астролог Влад Росс заявив, що війна в Україні може закінчитися 2026 року.

