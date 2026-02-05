Коли закінчиться війна в Україні: переможниця "Битви екстрасенсів" шокувала передбаченням

Яна Пасинкова

Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова пояснила, що, ймовірно, Україна готова підписати мирні договори з Росією.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Тарологиня озвучила дати, коли може бути укладений мирний договір.

«Дати назначені — 4, 6, 8, 12. Це може бути дата чи дати. Тобто це буде не за один раз зроблено. Це — дати якихось ключових важливих переговорів. Наслідки такої угоди для України: відновлення, перемога, сила, переосмисленість. А ця угода — це лише процес», — наголосила Яна Пасинкова.

Тарологиня переконана, що у майбутньому в України все буде добре.

Раніше Яна Пасинкова назвала місто, після окупації якого Росія хоче закінчити війну.

