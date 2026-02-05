- Дата публікації
Астрологія
- Астрологія
- 662
- 1 хв
Коли закінчиться війна в Україні: переможниця "Битви екстрасенсів" шокувала передбаченням
Тарологиня зробила передбачення, коли закінчиться війна в Україні.
Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова пояснила, що, ймовірно, Україна готова підписати мирні договори з Росією.
Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.
Тарологиня озвучила дати, коли може бути укладений мирний договір.
«Дати назначені — 4, 6, 8, 12. Це може бути дата чи дати. Тобто це буде не за один раз зроблено. Це — дати якихось ключових важливих переговорів. Наслідки такої угоди для України: відновлення, перемога, сила, переосмисленість. А ця угода — це лише процес», — наголосила Яна Пасинкова.
Тарологиня переконана, що у майбутньому в України все буде добре.
Раніше Яна Пасинкова назвала місто, після окупації якого Росія хоче закінчити війну.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.