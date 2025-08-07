Коли закінчиться війна в Україні: відома мольфарка назвала дату

Війна в Україні

Відома мольфарка Магдалена Мочіовські передбачила, що війна в Україні може закінчитися у 2026 році.

Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу «Мій світ».

Магдалена Мочіовські пригадала, що ще на початку повномасштабного вторгнення вона передбачала, що війна може тривати аж чотири роки.

«Я свою позицію не змінюю, як я бачила четвірку, так і бачу. У 2022 році я бачила четвірку. Значить закінчення буде у 2026 році», — сказала вона.

Також мольфарка зазначила, що навіть після закінчення війни, завжди існуватиме ризик того, що РФ знову нападе.

«Тільки тоді, коли Російська Федерація зникне із Землі, ця ймовірність пропаде», — сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.