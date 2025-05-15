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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
844
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Коли закінчиться війна в Україні: відомий астролог назвав дату

Відомий астролог Влад Росс назвав дати закінчення війни в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Влад Росс

Влад Росс

Відомий астролог Влад Росс розповів, коли закінчиться війна в Україні. Він назвав дві ймовірні дати.

Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу «Астрофеномен».

Влад Росс вважає, що США та Китай тиснутимуть на Путіна з вимогою закінчити війну в Україні, проте російський диктатор ухилятиметься від цієї пропозиції.

«Війна закінчиться або у травні 2025 року, або наприкінці цього року», — сказав Влад Росс.

Він також вважає, що війна в Україні закінчиться на наших умовах, оскільки у Росії вже скоро можливий державний переворот. Астролог також вважає, що Україна може повернутися до кордонів 1991 року, щоправда, не одразу.

«Росії просто не буде, а ми будемо», — сказав Влад Росс.

Він зазначив, що 15 і 25 травня — важливі дати для України. Астролог також вважає, що новий Папа Римський приїде до України.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

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Дата публікації
Кількість переглядів
844
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