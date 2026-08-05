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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
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897
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1 хв

Коли закінчиться війна в Україні: відомий астролог назвав подію, після якої почнеться мир

Астролог передбачив кінець правління російського диктатора Путіна і назвав подію, після якої війна в Україні може закінчитись.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Влад Росс

Влад Росс / © ТСН

Відомий український астролог Влад Росс зробив передбачення про закінчення війни в Україні. Він зазначив, що це стане можливим після ракетних ударів по Москві.

Про це він сказав в інтерв’ю ютуб-каналу «Астрофеномен».

«Якщо щось і буде відбуватись, то після бурі над Москвою. А саме у вересні-жовтні, коли наші балістичні ракети будуть над Москвою. Ознаки нашої перемоги можуть з’явитися вже у листопаді», — пояснив відомий астролог.

Також Влад Росс зазначив, що коли Путін прийшов до влади 1999 року, то фіксувалось сонячне затемнення. Він пояснив, що це був дуже поганий знак для світу і його можна було трактувати, як «цар темряви здобув владу».

Проте астролог зауважив, що 12 серпня 2026 року відбудеться нове повне затемнення сонця. І це з погляду астрології можна трактувати, як «кінець ери Путіна».

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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