Коли закінчиться війна в Україні: відомий астролог шокував передбаченням

Влад Росс

Реклама

Відомий український астролог Влад Росс передбачив, що у вересні 2025 року Україна може піти у контрнаступ. Він зазначив, що Трамп хоче, щоб війна закінчилось до 1 жовтня.

Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу «Астрофеномен».

«Дедлайн — 1 вересня. Далі нас будуть озброювати до зубів. Контрнаступ може початися уже у вересні. Не дарма Трамп сказав, що неможливо виграти війну, якщо ти постійно захищаєшся, треба атакувати. А Кримський міст може бути знищеним саме у вересні», — сказав Влад Росс.

Реклама

Астролог вважає, що оскільки Трамп марить про Нобелівську премію миру, то він робитиме все, щоб війна в Україні закінчилась 1 жовтня. Він додав, що Росія ймовірно не хоче закінчувати війну, проте її економіка перебуває у поганому стані.

«Може і добре, що вони не закінчують війну, бо до весни наступного року Росія може припинити існування», — сказав він.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.