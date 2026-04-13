Коли закінчиться війна в Україні: відомий астролог шокував передбаченням
Відомий астролог Влад Росс зробив передбачення, коли закінчиться війна в Україні.
Відомий український астролог Влад Росс вважає, що Україна вистоїть у війні з Росією.
Про це він сказав на ютуб-каналі «Астрофеномен».
Астролог вважає, що на Росію найближчими роками чекає політичний переворот. Він також передбачає нову хвилю мобілізації у РФ.
«Ми виграємо цю війну. 2027 року на Росію чекає повна фінансова катастрофа. Все йде до того, що у РФ буде переворот», — вважає Влад Росс.
Астролог зазначив, що 2027 року Україна зможе повернути усі свої території.
«Ми перебуваємо у стадії — хто не ризикує, той не п’є шампанського. Ми можемо перемогти у цій війні», — наголосив Влад Росс.
Нагадаємо, переможниця «Битви екстрасенсів» тарологиня Яна Пасинкова передбачила, що війна в Україні може закінчитися 8 травня.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.