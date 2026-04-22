Коли закінчиться війна в Україні: відомий астролог Влад Росс назвав дедлайн

Астролог Влад Росс назвав сценарії закінчення війни Росії проти України / © ТСН

Війна в Україні має декілька дедлайнів і один з них, дедлайн гарячої фази, може настати вже у вересні 2026 року — таку думку в коментарі для ТСН.ua висловив відомий астролог Влад Росс, спираючись на висновки свого дослідження.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Але, за його словами, існує і інша, більш гарантована дата закінчення війни. Про неї Росс каже вкрай впевнено.

«Цикл Юпітера закінчується наприкінці 2029 року, тому крайній термін, даю голову на відсіч, мирні домовленості можуть бути підписані у 2029 році. Це крайній термін. Але є ще вересень 2026 року. Можуть поновитися переговори у середині вересня, до кінця вересня», — каже Влад Росс.

При цьому він не виключає, що у серпні 2026 року можлива гібридна провокація Росії проти балтійських країн.

Повертаючись до питання війни Росії проти України, астролог каже, що не виключається варіант оголошення загальної мобілізації в Росії.

«Або вони оголошують загальну мобілізацію, після чого буде скидання Путіна. Або не оголошують, після чого посиплеться їхній фронт. Мій прогноз: у вересні-жовтні ми можемо обрушити фронт окупантів та почати виходити до кордонів 1991 року та до Кримського перешийку. Тому у росіян цугцванг (шаховий термін, який означає становище, коли будь-який хід гравця погіршує його позицію — Ред.): або оголошення загальної мобілізації, або руйнування їхньої влади», — каже Росс.

Війна в Україні та обстріли: який прогноз

На це питання Росс відповідає так: «Є такі несприятливі дати як 22 та 23 квітня 2026 року. Далі — 29 та 30 квітня, 7 та 8 травня».

При цьому він додає, що можливості для встановлення перемир’я були у лютому та березні 2026 року.

«Як тільки почався квітень, то переговорів немає», — каже Росс.

«Але я «залізно» гарантую, що як тільки почнеться період Сатурна, в 2030, точно ніякої війни не буде. Період Юпітера розпочався у вересні 2021 року. Росія тоді на нас не напала, але було прийнято рішення напасти, це припускали відомі видання. Період жахливого Юпітера, який перебуває у «будинку смерті» (астрологічний термін), руйнувань, війни закінчується в листопаді-грудні 2029 року», — каже Росс.

Резюмуючи, він додає, що на його думку, зараз не треба погоджуватись на умови примарного миру.

«Ми можемо виграти набагато більше у технічному плані найближчим часом. По-перше, по Москві може полетіти балістика, у нас роботи можуть воювати та брати в полон окупантів. У росіян може посипатись фронт. Я знаю від своїх джерел, що зараз не той момент, коли варто закінчувати. Зараз на війні — переломна ситуація, Україна поступово перехоплює ініціативу. Можливо, у серпні ми знов увійдемо в якусь російську область. Восени ми побачимо, як буде тріщати російський фронт», — каже Влад Росс.

