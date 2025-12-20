Коли закінчиться війна в Україні: відомий астролог Влад Росс вказав на «сильну» прикмету

Астролог Влад Росс вважає, що падіння ялинок в Росії може виявитись важливою негативною для неї прикметою / © ТСН

Після того, як у низці російських міст, включно із Москвою (а також у Саратові, Курську та на Белгородщині), впали новорічні ялинки на центральних вулицях, це прокоментували тисячі українців та згадали, що саме таке, на перший погляд, малозначуще явище може начебто виявитись важливою прикметою. Мовляв, для Росії — це поганий знак, а для України навпаки — дуже добрий.

Серед коментарів, які залишили українці, є такі, в яких люди жартома спростовують, що причиною став вітер.

«Це не вітер. Це подих ЗСУ», — написала одна з користувачок соцмереж, на що інший дописувач їй відповів, мовляв, це може виявитись навіть «прокляттям Яника».

У центрі Москви ялинка, яка впала, нещодавно виглядала саме так. Фото: соцмережі.

Ялинка, яка впала у Белгородській області. Фото: соцмережі.

Ще одна ялинка впала в Курську. Фото: соцмережі

При всьому цьому багато українців згадали падіння новорічної ялинки у тоді ще неокупованому Маріуполі. Як відомо, новорічна красуня в Маріуполі впала 19 грудня 2021 року, за два місяці до повномасштабного наступу окупантів. Тоді Маріупольська міська рада повідомляла, що причиною став вітер. Падіння новорічного дерева сталося на Театральній площі поруч з театром, в приміщенні якого після 24 лютого 2022 року під час атак російських окупантів шукали порятунку сотні містян з дітьми. Крім того, українці згадали, що у травні 2010 року на президента-втікача Віктора Януковича впав вінок. Узагальнивши всі ці події, користувачі соцмереж приходять до висновку, що, мовляв, не просто так тепер і в Росії, включно і з Москвою, попадали новорічні дерева.

Своєю чергою, відомий український астролог Влад Росс вважає, що падіння ялинок на центральних вулицях країни-агресорки є для неї важливим поганим передвісником.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

«Ялина — це символ смерті. Чому її встановлюють на новий рік — прощаються зі старим роком. Ялина (вінки з неї — Ред.) присутні на похоронах. Щодо подій в Росії — це може бути пов’язано з тим, що зруйнується путінський режим. Тим паче, Сатурн та Нептун поєднуються у лютому. Коли вони поднувались, то одразу помер Сталін. В 1953 році під час цього об’єднання помер Сталін. Це показник того, що скоро повинна зруйнуватись влада в Росії. Також Приходить рік Місяця. Таке відбувається раз на 7 років. Як тільки він приходить, то настає, наприклад, дефолт в 1998 році, або развал СРСР в 1991 році. У рік Місяця можливі масштабні протести. Крім того, може бути спецоперація зі знешкодження Путіна. Можлива операція «Павутина-2», — каже Влад Росс.

За його словами, є підстави вважати хвойні — деревами з особливою енергетикою.

«В давні часи вважалось, що краще не мати в будинку ялину, тому як це ознака траура. Краще — сосна», — каже астролог.

Крім того, він каже, що четвірка (в Росії останнім часом впало саме чотири новорічних дерева) з точки зору астрології — це квадрат.

«Квадрат в астрології — це великі перепони, складнощі. Супер несприятлива комбінація. Завжди вважалось, що четвірка — не дуже успішне число. Набагато успішніші числа 5,8», — додає Росс.

Також він звертає увагу, що якщо скласти цифри 2,0,2,6 то виходить 10. «Тобто в сумі (1+0) виходить одиниця. Наступний рік — початок всього. Тому всі війни краще закінчувати у цьому році. Трамп не випадково намагається закінчити всі війни», — каже він.

Резюмуючи, зауважує, що найближчими днями на меншу відстань до Землі підлетить комета, яка, можливо, зможе «перевернути» існуючу військову ситуацію.

Раніше повідомлялось про те, що астролог ошелешив передбаченням про закінчення війни в Україні. На його думку, 2026 рік розділить світ на «до» і «після».