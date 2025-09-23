- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 342
- Час на прочитання
- 1 хв
Коли закінчиться війна в Україні: відомий астролог здивував передбаченням
Астролог передбачив закінчення війни в Україні.
Відомий астролог Влад Росс розповів, коли може закінчитися війна в Україні.
Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу «Астрофеномен».
Влад Росс зазначив, що з точки зору астрології було кілька дат, коли війна наближалась до кінця.
«Все могло закінчитися ще у травні. Другий варіант — 1 вересня. Наступний варіант — це лютий 2026 року. Це — останній шанс закінчити або заморозити війну в Україні. У нас є добра тенденція вийти на мирний план», — сказав він.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.