Коли закінчиться війна в Україні: відомий астролог здивував передбаченням

Астролог передбачив закінчення війни в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Влад Росс

Влад Росс

Відомий астролог Влад Росс розповів, коли може закінчитися війна в Україні.

Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу «Астрофеномен».

Влад Росс зазначив, що з точки зору астрології було кілька дат, коли війна наближалась до кінця.

«Все могло закінчитися ще у травні. Другий варіант — 1 вересня. Наступний варіант — це лютий 2026 року. Це — останній шанс закінчити або заморозити війну в Україні. У нас є добра тенденція вийти на мирний план», — сказав він.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

