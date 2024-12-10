Категорія
Астрологія
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Коментар Зеленського про зниження мобілізаційного віку та ситуація в Торецьку: головні новини ночі 10 грудня 2024 року

Коментар Зеленського про зниження мобілізаційного віку та ситуація в Торецьку: головні новини ночі 10 грудня 2024 року

Президент України Володимир Зеленський висловився про зниження призовного віку / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • У Торецьку ворог встановив контроль над териконами шахти "Центральна" - військовий оглядач Читати далі –>
  • РФ є за що відповідати перед людьми в Сирії - Держдеп США Читати далі –>
  • Війська КНДР досі перебувають у Курській області і готові вступити в бій - Пентагон Читати далі –>
  • Зеленський прокоментував ідею зниження призовного віку українців Читати далі –>
  • Я сказав президенту Трампу, що Путін боїться лише його і, можливо, Китаю - Зеленський Читати далі –>

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

На що повинна піти Росія? Бажано на три букви — Зеленський 

На що повинна піти Росія? Бажано на три букви — Зеленський 

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація