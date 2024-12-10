Коментар Зеленського про зниження мобілізаційного віку та ситуація в Торецьку: головні новини ночі 10 грудня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- У Торецьку ворог встановив контроль над териконами шахти "Центральна" - військовий оглядач Читати далі –>
- РФ є за що відповідати перед людьми в Сирії - Держдеп США Читати далі –>
- Війська КНДР досі перебувають у Курській області і готові вступити в бій - Пентагон Читати далі –>
- Зеленський прокоментував ідею зниження призовного віку українців Читати далі –>
- Я сказав президенту Трампу, що Путін боїться лише його і, можливо, Китаю - Зеленський Читати далі –>
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