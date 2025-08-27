ТСН у соціальних мережах

Кому пощастить 27 серпня: шість знаків китайського зодіаку, яким Всесвіт готує подарунок

27 серпня у китайському календарі вважається Днем Успіху. Цей день принесе удачу та зміни одразу шістьом знакам зодіаку.

Автор публікації
Софія Бригадир
Китайський гороскоп

Китайський гороскоп / © Unsplash

У середу, 27 серпня, китайському календарі відзначається День Успіху, який відбувається під знаком Земляного Дракона у рік Дерев’яної Змії та місяць Дерев’яної Мавпи. Астрологи наголошують, що саме цей день може стати одним із найсприятливіших у році, адже його енергія здатна не лише принести короткочасне везіння, а й закласти основу для тривалих позитивних змін.

Про це повідомило видання YourTango.

Земляний Дракон уособлює стійкість і глибину, тому будь-які успіхи, здобуті цього дня, матимуть міцний фундамент. Це середа, коли варто уважно придивитися до можливостей, які відкриваються, і наважитися зробити рішучий крок уперед.

Особливо вдалим цей день буде для шести знаків китайського зодіаку:

  1. Дракон. Середа принесе гармонію з власною енергією. Вдалими можуть виявитися угоди чи рішення, які отримають довгостроковий розвиток.

  2. Щур. Зусилля, докладені раніше, почнуть приносити відчутні результати. Це може проявитися у фінансових покращеннях або важливому зворотному зв’язку.

  3. Змія. День Успіху полегшить шлях уперед, усуваючи перешкоди. Події розгортатимуться природно й без зайвої драматичності.

  4. Мавпа. У місяць свого знаку представники Мавпи отримають додатковий імпульс. Можливі нові домовленості або відповіді, на які чекали раніше.

  5. Собака. Завдяки поєднанню з енергією Дракона вдасться подолати труднощі. Несподівано можуть вирішитися питання, які здавалися безвихідними.

  6. Свиня. День подарує відчуття стабільності та підтримки. Важливу роль відіграватимуть розмови та взаємодія з оточенням.

Для цих знаків 27 серпня може стати моментом, коли відкриваються нові двері, а удача проявляється як винагорода за попередні зусилля.

Нагадаємо, що раніше ми публікували таропрогноз на 25–31 серпня 2025 року. Цього тижня Таро відчиняють двері у нові перспективи — поєднання інтуїції, сміливості та внутрішнього балансу допоможе перетворити цей заключний тиждень серпня на старт чогось великого.

