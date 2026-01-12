Кому пощастить, а кому варто бути обережними: рунічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 12–18 січня 2025 року

Руни / © ТСН

Реклама

Період від 12 до 18 січня проходить під знаком наслідків попередніх рішень: події розвиваються не хаотично, а як відповідь на те, що було зроблено раніше. Рунична картина тижня несе чітке послання — уникати самообману та не ігнорувати сигнали, які вже з’являються.

Рунічний прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Тейваз

Руна боротьби й справедливості. Тиждень вимагатиме від Овнів рішучості та здатності відстояти свою позицію. Успіх можливий, але лише через активні дії, а не очікування.

Телець — Наутіз

Руна обмежень і необхідності. Тельцям варто бути обережними: можливі затримки, нестача ресурсів або втома. Краще зменшити навантаження і не тиснути на себе.

Реклама

Близнята — Ансуз

Руна слова й інформації. Для Близнят тиждень пов’язаний із розмовами, новинами та важливими повідомленнями. Слухайте уважно — ключова інформація може з’явитися несподівано.

Рак — Лагуз

Руна емоцій і внутрішніх процесів. Ракам доведеться мати справу з власними почуттями. Варто уникати різких рішень і довіряти інтуїції більше, ніж логіці.

Лев — Соулу

Руна перемоги й прояснення. Для Левів це сприятливий період: з’являється енергія, впевненість і шанс проявити себе. Гарний час для ініціатив і важливих кроків.

Діва — Єра

Руна результату й закономірності. Тиждень покаже плоди попередніх зусиль. Дівам не варто поспішати — події розвиватимуться у своєму темпі, але стабільно.

Реклама

Терези — Гебо

Руна балансу й партнерства. Терезам варто звернути увагу на взаємини: домовленості, підтримка або співпраця можуть відіграти ключову роль цього тижня.

Скорпіон — Перт

Руна прихованого та несподіваного. Для Скорпіонів можливі ситуації, які спершу виглядатимуть незрозумілими. Не варто розкривати всі карти — час покаже більше.

Стрілець — Райдо

Руна руху й змін. Тиждень сприятливий для поїздок, змін планів і нових напрямів. Стрільці відчують поштовх рухатися вперед.

Козоріг — Іса

Руна паузи та застою. Козорогам варто знизити очікування: активні прориви малоймовірні. Краще використати час для аналізу й відновлення.

Реклама

Водолій — Ейваз

Руна трансформації через витримку. Тиждень може кинути виклик, але саме він допоможе Водоліям змінити підхід і побачити ситуацію інакше.

Риби — Беркана

Руна відновлення й турботи. Для Риб це період м’якої підтримки, самозцілення та поступового покращення. Важливо дбати про себе й близьких.

Кому пощастить цього тижня

Найбільш сприятливий період очікує Левів, Стрільців і Близнят — їм легше буде просувати свої ідеї та знаходити підтримку.

Кому варто бути обережними

Тельцям, Козорогам і Ракам варто берегти енергію, уникати перевантажень і не ухвалювати різких рішень.

Реклама

Рунічний прогноз на 12–18 січня 2025 року вказує на тиждень, коли уважність до деталей і власних відчуттів допоможе уникнути помилок і використати можливості вчасно.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.