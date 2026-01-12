Кому пощастить, а кому варто стримати емоції: гороскоп на картах Таро для всіх знаків зодіаку на 12–18 січня

Карти Таро / © ТСН.ua

Тиждень проходить під знаком балансу й відповідальності: події розвиватимуться як наслідок попередніх дій. Карта Справедливості вказує, що обман, поспіх або уникання відповідальності швидко матимуть результат, тоді як чесна позиція допоможе уникнути проблем.

Гороскоп на картах Таро для всіх знаків зодіаку

Овен — Колісниця

Тиждень активних дій. Овни зможуть просунутися вперед, якщо чітко визначать мету й не розпорошуватимуться. Гарний час для рішучих кроків.

Телець — Четвірка Пентаклів

Період стриманості. Тельцям варто контролювати витрати й не триматися за ситуації лише зі страху втратити контроль.

Близнята — Паж Мечів

Тиждень новин і спостережень. Близнятам важливо фільтрувати інформацію й не поспішати з висновками — не все є таким, як здається на перший погляд.

Рак — Королева Кубків

Емоції виходять на перший план. Ракам варто подбати про власний внутрішній стан і не брати на себе чужі переживання.

Лев — Сонце

Один із найкращих тижнів. Левів чекає ясність, підтримка й відчуття правильного напряму. Добрий час для самореалізації.

Діва — Вісімка Пентаклів

Тиждень роботи й зосередженості. Дівам варто сконцентруватися на практичних завданнях — саме вони дадуть результат.

Терези — Двійка Мечів

Ситуація вибору. Терезам доведеться ухвалити рішення, відкладати яке більше не вийде. Уникання лише посилить напругу.

Скорпіон — Місяць

Тиждень сумнівів і прихованих моментів. Скорпіонам не варто довіряти чуткам і діяти на емоціях — краще перевіряти факти.

Стрілець — Трійка Жезлів

Плани на майбутнє. Стрільці отримають підтвердження, що рухаються у правильному напрямку, навіть якщо результат ще не миттєвий.

Козоріг — П’ятірка Пентаклів

Відчуття нестачі або втоми. Козорогам варто звернутися по підтримку й не намагатися тягнути все самостійно.

Водолій — Зірка

Надія й відновлення. Водолії відчують полегшення та внутрішню опору. Гарний час для віри у власні плани.

Риби — Десятка Кубків

Тиждень гармонії. Для Риб це сприятливий період у стосунках, родинних питаннях і емоційній стабільності.

Кому пощастить найбільше

Найбільш сприятливий тиждень очікує Левів, Водоліїв і Риб — карти вказують на підтримку, ясність і позитивні зрушення.

Кому варто бути обережними

Тельцям, Скорпіонам і Козорогам варто уникати різких рішень, фінансових ризиків і емоційних крайнощів.

Таро-гороскоп на 12–18 січня показує тиждень, у якому чесність із собою, уважність до деталей і вчасні рішення допоможуть уникнути проблем і скористатися шансами.

