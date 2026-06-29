Комусь доля дасть другий шанс, а хтось залишить минуле позаду: гороскоп на тиждень 29 червня – 5 липня 2026 року

Оракул Ленорман / © ТСН

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Тиждень проходить під впливом карт Вершник — Хрест — Сонце.

Загальна енергія тижня

Ця комбінація говорить про швидкі події, непрості рішення і подальше прояснення ситуації. Новини, які надійдуть цього тижня, можуть змусити багатьох переглянути свої плани або по-новому оцінити ситуації, що давно потребували завершення.

Перші дні тижня можуть бути більш напруженими, але ближче до вихідних стане зрозуміло, чому всі події відбувалися саме так.

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Для багатьох це буде тиждень внутрішнього дорослішання і важливого переходу.

Овен

Доведеться швидко приймати рішення.

Зволікання зараз працюватиме проти вас.

Телець

Події можуть змусити переглянути старі плани.

Не бійтеся відмовлятися від того, що більше не працює.

Близнята

На вас чекає багато новин і активного спілкування.

Одна розмова може змінити плани на липень.

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Рак

Тиждень буде емоційно насиченим.

Доведеться чесно відповісти собі на важливе питання.

Лев

Один із найсильніших знаків тижня.

Після напруги ви отримаєте результат, який поверне впевненість.

Діва

Варто уважніше ставитися до інформації, яку отримуєте.

Не всі люди зараз відкриті з вами.

Терези

Настає період важливого вибору.

Відкладати рішення більше не вийде.

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Скорпіон

Може відкритися правда, яка змінить ваше ставлення до певної людини.

Не ігноруйте очевидне.

Стрілець

Нові можливості з’являться після завершення старої історії.

Спочатку потрібно поставити крапку.

Козоріг

Фінансові питання почнуть вирішуватися активніше.

Головне — діяти без зайвих сумнівів.

Водолій

На вас чекає період переосмислення власних цілей.

Деякі бажання можуть змінитися.

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Риби

Інтуїція стане головним орієнтиром.

Ви вже відчуваєте, який етап життя завершується.

Висновок

Тиждень 29 червня – 5 липня стане періодом важливих новин, непростих рішень і поступового прояснення ситуацій.

Усе, що зараз здається хаотичним, дуже скоро покаже свою логіку.

Іноді саме складний вибір відкриває двері до нового, набагато кращого етапу життя.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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