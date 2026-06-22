Комусь доведеться поставити крапку, а хтось отримає шанс почати з нуля: гороскоп на тиждень 22–28 червня 2026 року

Оракул Ленорман / © ТСН

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Тиждень проходить під впливом карт Коса — Сонце — Корабель.

Загальна енергія тижня

Ця комбінація говорить про різкі зміни, момент прояснення і подальший рух уперед. Те, що затягувалося останні тижні, може завершитися швидше, ніж очікувалося.

Для багатьох цей період стане точкою завершення старих історій. Але саме після цього відкриються нові можливості, яких раніше не було видно.

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Не варто триматися за звичний сценарій лише тому, що він знайомий.

Овен

Час різких рішень.

Не відкладайте розмову, яка давно назріла.

Телець

Ситуація, яка довго викликала напруження, нарешті проясниться.

Полегшення вже близько.

Близнята

Тиждень принесе багато новин і несподіваних контактів.

Будьте готові швидко змінювати плани.

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Рак

Настає момент відпустити те, що більше не працює.

Зміни виявляться корисними.

Лев

Один із найсильніших знаків тижня.

Є шанс отримати результат, який перевершить очікування.

Діва

Доведеться зробити вибір, який не можна більше відкладати.

Відвертість із собою зараз важливіша за комфорт.

Терези

На вас чекає несподіване прояснення у стосунках або важливій ситуації.

Те, що турбувало, нарешті стане зрозумілим.

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Скорпіон

Старі питання можуть закритися раптово.

Це відкриє простір для нового.

Стрілець

Можливі поїздки, зміна планів або нові перспективи через несподівані події.

Не бійтеся імпровізувати.

Козоріг

Фінансові або робочі питання вирішуватимуться швидше, ніж очікувалося.

Важливо не сумніватися у власних рішеннях.

Водолій

На вас чекає період оновлення.

Старі цілі можуть втратити значення, і це нормально.

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Риби

Інтуїція стане головним орієнтиром.

Внутрішньо ви вже знаєте, що настав час рухатися далі.

Тиждень від 22 до 28 червня стане періодом завершень і нових стартів.

Події можуть розвиватися різко, але майже всі зміни працюватимуть на перспективу.

Іноді саме кінець одного етапу відкриває двері до зовсім іншого життя.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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