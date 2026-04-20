Комусь відчиняться двері, а хтось втратить ілюзії: гороскоп на тиждень 20–27 квітня

Оракул Ленорман / © Pixabay

Реклама

Тиждень проходить під впливом карт Ключ — Лисиця — Сонце. Це комбінація можливостей, перевірки на уважність і в підсумку — позитивного результату.

На початку відчиняться нові двері або з’явиться шанс. Але важливо не потрапити до пастки ілюзій або маніпуляцій.

Той, хто зможе відрізнити правду від гри, отримає максимум.

Реклама

Овен

Перед вами відкриється нова можливість.

Важливо не поспішати і перевірити всі умови.

Телець

Тиждень принесе прояснення.

Ви зрозумієте, що було правдою, а що — ні.

Близнята

Активні комунікації та новини.

Можливі пропозиції, які варто уважно оцінити.

Рак

Емоційні ситуації можуть збивати з курсу.

Не довіряйте лише відчуттям — дивіться на факти.

Реклама

Лев

Сильний тиждень для досягнень.

Є шанс отримати результат або визнання.

Діва

Важливо не втягуватися у чужі ігри.

Зберігайте нейтральність і холодний розум.

Терези

Можливий вибір між двома варіантами.

Не все буде таким, як здається на перший погляд.

Скорпіон

Тиждень викриттів.

Те, що було прихованим, стане очевидним.

Реклама

Стрілець

З’явиться шанс змінити ситуацію.

Діяти потрібно обдумано.

Козоріг

Важливі рішення у професійній сфері.

Результат залежить від вашої уважності.

Водолій

Нові контакти й можливості.

Будьте відкритими, але не наївними.

Риби

Завершення і прояснення.

Ви побачите ситуацію такою, як вона є.

Реклама

Висновок

Це тиждень, коли можливості йдуть поруч із перевірками. І саме уважність визначить, чи стане цей період проривом.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.