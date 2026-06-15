Комусь відкриється несподівана правда, а хтось отримає шанс усе змінити: гороскоп на тиждень 15–21 червня

Оракул Ленорман / © ТСН

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Тиждень проходить під впливом карт Змія — Ключ — Сонце.

Загальна енергія тижня

Ця комбінація говорить про приховані процеси, складні розмови та момент, коли ситуації нарешті почнуть прояснюватися. Те, що довгий час залишалося заплутаним, поступово вийде на поверхню.

Для багатьох цей тиждень стане моментом істини. Доведеться уважніше дивитися на людей, мотиви і власні рішення.

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Водночас друга половина тижня принесе більше ясності та відчуття контролю.

Овен

На вас чекає тиждень швидких рішень.

Ситуація, яку ви довго відкладали, вимагатиме дій.

Телець

Можливе несподіване прояснення у важливому питанні.

Правда виявиться кориснішою, ніж ілюзії.

Близнята

Буде багато спілкування і нових новин.

Одна розмова може змінити ваші плани.

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Рак

Час подивитися на ситуацію без емоційних фільтрів.

Не всі поруч говорять те, що думають.

Лев

Один із найсильніших знаків тижня.

Є шанс отримати результат, якого ви давно прагнули.

Діва

Доведеться вирішувати питання, яке довго залишалося невизначеним.

Відкладати більше не вийде.

Терези

Тиждень перевірить вас на чесність із собою.

Важливо зрозуміти, чого ви справді хочете.

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Скорпіон

Може відкритися інформація, яку від вас приховували.

Використайте її мудро.

Стрілець

Нові можливості з’являться через несподівані контакти.

Не відмовляйтеся від знайомств.

Козоріг

Фінансові або робочі питання почнуть вирішуватися швидше.

Головне — не сумніватися у власних рішеннях.

Водолій

На вас чекає період внутрішнього перезавантаження.

Деякі старі цілі можуть втратити актуальність.

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Риби

Інтуїція буде вашим головним інструментом.

Прислухайтеся до того, що підказує внутрішній голос.

Тиждень від 15 до 21 червня стане періодом важливих відкриттів і відповідей.

Те, що зараз здається складним або заплутаним, уже зовсім скоро почне складатися у чітку картину.

І головне завдання цього періоду — побачити істину навіть там, де її намагаються приховати.

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Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та тяжку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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