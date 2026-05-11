Комусь відкриється новий шлях, а хтось отримає несподівану правду: гороскоп на тиждень 11–17 травня

Тиждень проходить під впливом карт Сад — Змія — Зірки. Це комбінація соціальної активності, прихованих процесів і поступового прояснення.

Загальна енергія тижня

Події тижня покажуть, хто щирий, а хто — ні. Водночас відкриватимуться нові можливості, особливо через спілкування і контакти.

Овен

На вас чекає активний тиждень знайомств і розмов.

Але не всі люди говоритимуть прямо.

Телець

З’явиться шанс побачити ситуацію без ілюзій.

І це допоможе ухвалити правильне рішення.

Близнята

Новини або контакти можуть змінити ваші плани.

Тиждень буде дуже динамічним.

Рак

Емоційне тло нестабільне.

Важливо не втягуватися у чужі конфлікти.

Лев

Можливість проявити себе та отримати результат.

Ваші дії помітять.

Діва

Не все буде таким, як здається.

Уважність до деталей стане вашою перевагою.

Терези

Тиждень вибору та внутрішніх рішень.

Ви зрозумієте, у якому напрямку рухатися.

Скорпіон

Правда, яку довго приховували, може вийти назовні.

Але це допоможе закрити важливе питання.

Стрілець

Нові перспективи через спілкування і людей.

Не закривайтеся від пропозицій.

Козоріг

Тиждень перевірить на терпіння і витримку.

Результат прийде трохи пізніше.

Водолій

З’являться нові ідеї або натхнення.

Ви можете несподівано змінити свої плани.

Риби

Період прояснення і внутрішніх висновків.

Багато що стане зрозумілішим.

Це тиждень, коли важливу роль відіграватимуть люди, інформація і приховані мотиви. І саме уважність допоможе побачити справжню картину.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

