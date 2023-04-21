Контрнаступ ЗСУ: тарологиня назвала найсприятливіші дати у квітні-травні

Провидиця вважає, що уже зараз ЗСУ мають все необхідне для успішних дій з відвоювання окупованих територій.

Відома тарологиня Людмила Хомутовська стверджує, що контрнаступальні дії ЗСУ уже найближчим часом мають хороші шанси на успіх і назвала найсприятливіші для цього дати.

Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

“У нас є абсолютно все. Ми чекаємо конкретного слушного моменту. Там безкінечна розвідка, безкінечне складання і аналізування інформації. В найбільш вигідний момент ми підемо. Зараз є все”, - запевняє провидиця.

Також вона передбачила дві найкращі дати, які будуть оптимальними для українських військових, які відвойовуватимуть окуповані території.

“Дуже хороша дата — 28 квітня, коли емоційний стан стабільний і бачення того, до чого ми йдемо. Ще одна хороша дата — 1 травня, коли накопичено все. У нас зміниться енергія і буде дуже легко. Це час нових починань”, - стверджує Хомутовська.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, оптимістичний сценарій передбачає, що війна в Україні може закінчитись вже у 2023 році, однак через ряд різних факторів ситуація може змінитись.

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