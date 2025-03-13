Коридор затемнень 14 - 29 березня 2025: особливості періоду та що варто зробити

У березні 2025 року розпочинається потужний коридор затемнень, який впливатиме на всі сфери життя. Місячне затемнення 14 березня у Діві висвітлюватиме питання порядку, здоров'я, самодисципліни та аналізу минулих помилок. Сонячне затемнення 29 березня в Овні стане поштовхом до нових починань, рішучості та сміливих змін. Протягом цього періоду можуть загостритися кармічні уроки, старі ситуації повертатимуться, щоб їх остаточно вирішити. Це час трансформації, коли внутрішні зміни ведуть до нових можливостей.

Що варто зробити з погляду езотерики:

Завершити старі справи, які довго відкладалися, особливо ті, що стосуються здоров’я, фінансів і повсякденних зобов’язань.

Провести аналіз своїх звичок і способу життя, позбутися руйнівних патернів та зайвого баласту.

Звернути увагу на очищення – як фізичне (детокс, порядок у домі), так і енергетичне (медитації, робота з рунами чи картами, позбавлення від негативу).

Відмовитися від імпульсивних рішень, адже затемнення спотворюють сприйняття реальності, провокуючи емоційні сплески.

Уникати важливих юридичних угод та фінансових вкладень, якщо вони не є вкрай необхідними.

Працювати з афірмаціями для внутрішньої рівноваги та усвідомлення своїх істинних бажань.

Виконувати ритуали на закриття минулого і підготовку до нового етапу. Підходять свічкові практики, записування намірів, обряди з водою та землею.

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У дні затемнень не проводити серйозних магічних практик, які можуть мати незворотний вплив, оскільки енергія цього періоду нестабільна.

Прислухатися до своїх відчуттів і знаків, які підказуватиме Всесвіт – вони можуть вказувати на майбутні шляхи розвитку.

Цей період може бути непростим, але при правильному підході він допоможе звільнитися від зайвого і підготувати ґрунт для нових можливостей.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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