Коридор затемнень 14 - 29 березня 2025 року: 10 психологічних афірмацій

Сонячне затемнення - період, коли приховане всередині нас може вийти на поверхню.

Коридор затемнень з 14 по 29 березня 2025 року — це особливий проміжок часу між місячним затемненням у Діві (14 березня) та сонячним затемненням в Овні (29 березня). Цей період відкриває потужне енергетичне вікно для внутрішньої трансформації, перегляду життєвих пріоритетів і глибокого очищення. Підсвідомі процеси активізуються, інтуїція загострюється, а приховані емоції, страхи та обмеження можуть проявитися на поверхні. Це час завершення старого — під впливом Місяця у Діві, який вимагає порядку, дисципліни та здорового ставлення до себе — і водночас період підготовки до нового — завдяки сонячному затемненню в Овні, яке штовхає до дії, прояву волі й самоствердження. У цей час можливі несподівані повороти подій, символічні "випробування", гойдалки настрою й енергії. Це період, коли особливо важливо прислухатися до себе, не поспішати з важливими рішеннями, звертати увагу на сни, знаки й відчуття. Коридор затемнень несе глибокі кармічні уроки, тож його можна використати для завершення незакритих справ, прощення образ, очищення простору й оновлення внутрішнього курсу.

10 психологічних афірмацій на час коридору затемнень

Я дозволяю собі відпустити все, що більше не служить моєму зростанню. Я довіряю життєвим змінам і знаю, що вони ведуть мене до кращого. Я відкрито приймаю нове і з любов’ю прощаюсь зі старим. Моє тіло, розум і душа в гармонії — я відчуваю внутрішній баланс. Я маю право обирати новий шлях і творити своє майбутнє. Я спокійно переживаю зміни — кожен досвід робить мене сильнішою/сильнішим. Я чую голос своєї інтуїції і довіряю йому. Моє серце наповнене світлом, любов’ю та прийняттям. Усі потрібні відповіді знаходяться всередині мене. Я заслуговую на життя, яке відповідає моїй істинній природі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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