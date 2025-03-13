Коридор затемнень 14 – 29 березня 2025 року: нюанси періоду та що категорично заборонено робити

Коридор затемнень 14 – 29 березня 2025 року розпочнеться місячним затемненням у Діві 14 березня, яке загострить питання порядку, здоров’я, обов’язків та нерозв'язаних проблем минулого. Сонячне затемнення в Овні 29 березня відкриє енергетичний портал для нових починань, проте через нестабільність цього часу різкі зміни можуть мати непередбачувані наслідки. Затемнення підсилюють кармічні впливи, підштовхують до трансформацій, але також можуть викликати хаос, якщо не бути обережним у своїх діях.

Що категорично заборонено робити з погляду езотерики:

Проводити будь-які магічні ритуали на залучення (кохання, гроші, удачу), адже затемнення вносять спотворення у потоки енергії, і результати можуть бути протилежними очікуваним.

(кохання, гроші, удачу), адже затемнення вносять спотворення у потоки енергії, і результати можуть бути протилежними очікуваним. Залучати привороти, відвороти, псування чи будь-який інший вплив на чужу волю – у цей період кармічний відгук приходить дуже швидко і може мати руйнівні наслідки.

– у цей період кармічний відгук приходить дуже швидко і може мати руйнівні наслідки. Робити важливі життєві кроки на емоціях – рішення, прийняті під час затемнень, часто виявляються помилковими, тому варто уникати імпульсивних вчинків.

– рішення, прийняті під час затемнень, часто виявляються помилковими, тому варто уникати імпульсивних вчинків. Проводити складні енергетичні практики та ініціації , особливо ті, що пов’язані з підключенням до нових енергетичних каналів, оскільки їхній вплив може бути нестабільним.

, особливо ті, що пов’язані з підключенням до нових енергетичних каналів, оскільки їхній вплив може бути нестабільним. Звертатися до ворожок та екстрасенсів – отримані передбачення можуть бути неточними або навіть деструктивними, оскільки інформаційні потоки затемнені.

– отримані передбачення можуть бути неточними або навіть деструктивними, оскільки інформаційні потоки затемнені. Розривати або різко завершувати важливі відносини – емоції у цей час загострені, і рішення, прийняті під їхнім впливом, можуть призвести до непотрібних втрат.

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Переходити на нову роботу, відкривати бізнес або брати великі кредити – енергетика затемнень нестійка, і такі починання можуть принести більше проблем, ніж користі.

– енергетика затемнень нестійка, і такі починання можуть принести більше проблем, ніж користі. Залучатися до конфліктів та з'ясовувати стосунки – будь-які суперечки у цей період можуть мати довготривалі наслідки, які складно буде виправити.

– будь-які суперечки у цей період можуть мати довготривалі наслідки, які складно буде виправити. Намагатися різко змінити свою долю чи насильно прискорювати події – краще дозволити процесам йти природним шляхом, спостерігати та робити висновки, а не діяти у стані хаосу.

– краще дозволити процесам йти природним шляхом, спостерігати та робити висновки, а не діяти у стані хаосу. Перебувати в місцях із сильною негативною енергетикою – цвинтарі, місця катастроф, лікарні та зони конфліктів можуть негативно вплинути на емоційний та фізичний стан.

Затемнення – це період, коли Всесвіт сам коригує події, тому найкраще, що можна зробити, – це спостерігати, аналізувати та готуватися до змін, але без різких рухів.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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