Коридор затемнень 14 - 29 березня 2025 року: що означає цей період з погляду астрології, езотерики, астрономії

Цей коридор затемнень відкриває простір для глибинної трансформації, де старі сценарії завершуються, а нові шляхи тільки формуються

Коридор затемнень 14–29 березня 2025 року — це потужний і багатошаровий період, який має глибоке значення з різних точок зору: астрологічної, езотеричної та астрономічної.

Коридор затемнень — це проміжок між місячним затемненням 14 березня (півтіньове, у знаку Діви) та сонячним затемненням 29 березня (повне, у знаку Овна).

Затемнення відбуваються тоді, коли Сонце, Місяць і Земля вирівнюються в одну лінію, і це вказує на особливу геометрію в системі Земля–Місяць–Сонце. Такий період трапляється кілька разів на рік і триває близько двох тижнів.

Коридор затемнень 14 - 29 березня 2025 року: астрологія

Астрологічно затемнення — це кармічні точки повороту.

Місячне затемнення 14 березня у Діві акцентує теми здоров’я, порядку, очищення, служіння. Воно допомагає побачити, що треба відпустити.

Сонячне затемнення 29 березня в Овні запускає новий етап — це енергія починань, дій, особистого вибору й сили волі.

Обидва затемнення активують вузли Місяця, що пов’язано з особистою і колективною кармою. Те, що починається чи завершується в цей час, може мати тривалий вплив (до 6 місяців).

Коридор затемнень 14 - 29 березня 2025 року: астрологія

З погляду езотерики, коридор затемнень — це "портал перетворень".

Це час, коли тонкі плани ближчі до нашої реальності, а завіса між підсвідомим і свідомим — тонша. У цей період:

Активізуються пророчі сни, інтуїція, синхронії.

Важливо працювати зі світлом і тінню: усвідомлювати, зцілювати, прощати.

Будь-які ритуали очищення, медитації, афірмації мають більшу силу.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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