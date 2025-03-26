Коридор затемнень 14 - 29 березня 2025: три медитації для нових перетворень

Коридор затемнень з 14 по 29 березня 2025 року — це період глибинних внутрішніх змін, очищення та оновлення.
Коридор затемнень з 14 по 29 березня 2025 року — потужний період трансформацій, коли Всесвіт буквально відкриває двері для змін. Це час, коли ми можемо попрощатися з тим, що більше не служить, і свідомо запросити нове. У цей період особливо корисні медитації, які допоможуть зберегти емоційну рівновагу, налаштуватися на внутрішні процеси й підтримати себе у перетвореннях.
Медитація "Звільнення"
Ціль: відпустити минуле, емоційні прив’язки, внутрішні обмеження.
Як практикувати:
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Сядьте зручно, закрийте очі, дихайте повільно.
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Уявіть перед собою полум’я або ріку.
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Візуалізуйте образи, ситуації, людей, які ви хочете відпустити.
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Уявіть, як ви віддаєте їх вогню або пускаєте по течії.
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Повторюйте про себе: "Я відпускаю все, що вже виконало свою місію в моєму житті. Я звільняю простір для нового".
Медитація "Точка тиші"
Ціль: досягнути внутрішньої рівноваги, з’єднатися з центром своєї сили.
Як практикувати:
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Увімкніть спокійну музику або залиштесь у тиші.
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Зосередьтесь на диханні: 4 секунди вдих – 4 секунди пауза – 4 секунди видих – 4 секунди пауза.
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Уявіть, як енергія Землі підіймається через вас, а енергія Космосу – входить через маківку.
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Відчуйте, як ви стаєте точкою світла між Небом і Землею.
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Побудьте в цьому стані 10–15 хвилин.
Медитація "Нове народження"
Ціль: проявити новий намір, запустити трансформацію.
Як практикувати:
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Запаліть свічку або сядьте біля вікна на світанку.
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Згадайте, що нового ви хочете запросити у своє життя.
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Візуалізуйте себе вже в цьому новому стані — у новій якості, з новим баченням.
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Відчуйте вдячність і скажіть: "Я обираю оновлення. Я відкрита/ий до нових можливостей. Я довіряю життю"
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.
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