Коридор затемнень 14 - 29 березня 2025: три медитації для нових перетворень

Коридор затемнень з 14 по 29 березня 2025 року — це період глибинних внутрішніх змін, очищення та оновлення.

Коридор затемнень з 14 по 29 березня 2025 року — потужний період трансформацій, коли Всесвіт буквально відкриває двері для змін. Це час, коли ми можемо попрощатися з тим, що більше не служить, і свідомо запросити нове. У цей період особливо корисні медитації, які допоможуть зберегти емоційну рівновагу, налаштуватися на внутрішні процеси й підтримати себе у перетвореннях.

Медитація "Звільнення"

Ціль: відпустити минуле, емоційні прив’язки, внутрішні обмеження.

Як практикувати:

Сядьте зручно, закрийте очі, дихайте повільно. Уявіть перед собою полум’я або ріку. Візуалізуйте образи, ситуації, людей, які ви хочете відпустити. Уявіть, як ви віддаєте їх вогню або пускаєте по течії. Повторюйте про себе: "Я відпускаю все, що вже виконало свою місію в моєму житті. Я звільняю простір для нового".

Медитація "Точка тиші"

Ціль: досягнути внутрішньої рівноваги, з’єднатися з центром своєї сили.

Як практикувати:

Увімкніть спокійну музику або залиштесь у тиші. Зосередьтесь на диханні: 4 секунди вдих – 4 секунди пауза – 4 секунди видих – 4 секунди пауза. Уявіть, як енергія Землі підіймається через вас, а енергія Космосу – входить через маківку. Відчуйте, як ви стаєте точкою світла між Небом і Землею. Побудьте в цьому стані 10–15 хвилин.

Медитація "Нове народження"

Ціль: проявити новий намір, запустити трансформацію.

Як практикувати:

Запаліть свічку або сядьте біля вікна на світанку. Згадайте, що нового ви хочете запросити у своє життя. Візуалізуйте себе вже в цьому новому стані — у новій якості, з новим баченням. Відчуйте вдячність і скажіть: "Я обираю оновлення. Я відкрита/ий до нових можливостей. Я довіряю життю"

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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